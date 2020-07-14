Отопительный сезон в Украине может не начаться из-за долгов производителей тепла – Нафтогаз

Сейчас в перечне должников 109 предприятий со всей Украины

Сейчас в перечне должников 109 предприятий со всей Украины

НАК «Нафтогаз Украины» возобновил публикацию перечня производителей тепла, которые не рассчитываются за газ, поставленный на льготных условиях (ПСО).

Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет RegioNews.

НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобобязательств (ПСО)... Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 предприятий", – говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что ненадлежащие расчеты за газ создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период.

Компания опубликовала информацию о данных об уровне задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой тепловиробником позволит ему получать газ на условиях ПСО. Жители каждой области могут проверить, не входит ли местное предприятие к числу должников.

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