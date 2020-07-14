18:59  14 июля
Нардеп Тищенко отказался объяснять, почему "Велюр" нарушает карантин
19:28  14 июля
США выделят Украине еще $1,8 миллиона на борьбу с коронавирусом
17:54  14 июля
От начала суток на Донбассе зафиксировано три обстрела
UA | RU
UA | RU
14 июля 2020, 21:33

Отопительный сезон в Украине может не начаться из-за долгов производителей тепла – Нафтогаз

14 июля 2020, 21:33
Читайте також українською мовою
Сейчас в перечне должников 109 предприятий со всей Украины
Сейчас в перечне должников 109 предприятий со всей Украины
Читайте також
українською мовою

НАК «Нафтогаз Украины» возобновил публикацию перечня производителей тепла, которые не рассчитываются за газ, поставленный на льготных условиях (ПСО).

Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет RegioNews.

НАК "Нафтогаз Украины" информирует о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобобязательств (ПСО)... Сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей в Украине (на момент завершения прошлого отопительного сезона) в 1316 предприятий", – говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что ненадлежащие расчеты за газ создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период.

Компания опубликовала информацию о данных об уровне задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой тепловиробником позволит ему получать газ на условиях ПСО. Жители каждой области могут проверить, не входит ли местное предприятие к числу должников.

Читайте также: Минздрав разрабатывает правила, по которым школы начнут работу с 1 сентября.

Нафтогаз долги коммунальные услуги отопление коммунальные предприятия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В поселке Коропец на Тернопольщине из-за невыплаты зарплаты уволился весь персонал больницы
12 июля 2020, 17:46
В Ужгороде произошла стрельба: двое раненых
08 июля 2020, 11:22
Миллиардные долги: в Офисе президента заверили, что рассчитаются с шахтерами до конца дня
30 июня 2020, 19:02
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович о новой политсиле: Кличко дал нам сигнал
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »