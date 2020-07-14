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14 липня 2020, 21:33

Опалювальний сезон в Україні може не початися через борги виробників тепла – Нафтогаз

14 липня 2020, 21:33
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Нині у переліку боржників 109 підприємств з усієї України
Нині у переліку боржників 109 підприємств з усієї України
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НАК «Нафтогаз України» відновив публікацію переліку виробників тепла, які не розраховуються за газ, поставлений на пільгових умовах (ПСО).

Про це повідомляє пресслужба компанії, пише RegioNews.

НАК "Нафтогаз України" інформує про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО)… Наразі перелік включає 109 боржників при загальній кількості тепловиробників в Україні (на момент завершення минулого опалювального сезону) в 1316 підприємств", – ідеться в повідомленні.

У Нафтогазі нагадали, що неналежні розрахунки за газ створюють загрозу для постачання тепла споживачам в опалювальний період.

Компанія опублікувала інформацію про дані про рівень заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО. Мешканці кожної області можуть перевірити, чи не входить місцеве підприємство до числа боржників.

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Нафтогаз борги комунальні послуги опалення комунальні підприємства
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