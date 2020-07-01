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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 15:45 5

Кабмин согласовал с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч

01 июля 2020, 15:45 5
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За год планируют повысить минимальную зарплату в Украине до 6,5 тысячи гривен
За год планируют повысить минимальную зарплату в Украине до 6,5 тысячи гривен
Фото: Facebook
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Кабинет министров Украины согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине. С 1 сентября она вырастет до 5 тысяч гривен.

Об этом во время брифинга сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает RegioNews.

Она заявила, что согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что с 1 января 2020 года она поднимется до 6 тысяч гривен, а с 1 июля следующего года - до 6,5 тысячи гривен.

Прежде всего повышение минимальной заработной платы - это повышение уровня жизни наших граждан, особенно работающих людей, которые получают наименьшие доходы и повышение минимальной зарплаты - это борьба с бедностью", - сказала Лазебная.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, такой рост в условиях сокращения импорта должен обеспечить рост потребления именно украинской продукции.

Это будет положительный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом, и для каждого гражданина в части уплаты налогов, уплаты пенсионных взносов", - сказал премьер.

Напомним, ранее президент Зеленский анонсировал повышение минимальной заработной платы в Украине до 5 тысяч гривен с 1 сентября.

Кабмин правительство минимальная зарплата зарплаты финансы
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