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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
01 липня 2020, 15:45 5

Кабмін погодив з 1 вересня підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч

01 липня 2020, 15:45 5
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За рік планують підвищити мінімальну зарплату в Україні до 6,5 тисячі гривень
За рік планують підвищити мінімальну зарплату в Україні до 6,5 тисячі гривень
Фото: Facebook
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Кабінет міністрів України погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні. З 1 вересня вона зросте до 5 тисяч гривень.

Про це під час брифінгу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає RegioNews.

Вона заявила, що згідно із графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що з 1 січня 2020 року вона підніметься до 6 тисяч гривень, а з 1 липня наступного року - до 6,5 тисячі гривень.

Насамперед підвищення мінімальної заробітної плати - це підвищення рівня життя наших громадян, особливо працюючих людей, які отримують найменші доходи і підвищення мінімальної зарплати - це боротьба з бідністю", - сказала Лазебна.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, таке зростання в умовах скорочення імпорту повинно забезпечити зростання споживання саме української продукції.

Це матиме позитивний ефект і для бізнесу, і для бюджету, і для країни в цілому, і для кожного громадянина в частині сплати податків, сплати пенсійних внесків" , - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень з 1 вересня.

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