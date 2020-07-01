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01 июля 2020, 14:51 21

Отсутствие масок в общественном месте: в Кабмине установили штрафы

01 июля 2020, 14:51 21
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Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие, для юридических лиц они будут выше
Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие, для юридических лиц они будут выше
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины установил размер штрафов для физических и юридических лиц за пребывание в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства, передает RegioNews.

Предложение о введении санкции озвучил министр юстиции Денис Малюська. Члены правительства поддержали его единогласно.

По словам Малюська, штрафы для физлиц будут сравнительно небольшими, а для юрлиц - от 3400 до 5100 гривен.

Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие. То есть немного уменьшены штрафы, чем сейчас предусмотрены общим нарушением правил карантина", - уточнил он.

Он добавил, что ответственность за неношение масок будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно – ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок.

Ранее сообщалось, что столичные власти решили усилить карантинные меры в связи с распространением коронавируса в Киеве.

Кабмин транспорт закон маски общество
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