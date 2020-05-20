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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
20 мая 2020, 11:30 9

В Украине в ближайшее время создадут инвестиционный офис

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20 мая 2020, 11:30 9
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Инвестиционным офисом будет руководить Леван Варшаломидзе
Инвестиционным офисом будет руководить Леван Варшаломидзе

Новая структура должна заменить подразделения в министерствах, которые занимаются инвестициями и реализовать усовершенствованный проект «Іневстиційна няня». В первые 18 месяцев планируют получить 7 миллиардов долларов инвестиций

О создании новой структуры и просмотр программы "Инвестиционная няня" заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Об этом передает RegioNews.

В мире, по словам президента Зеленского, ныне наблюдается экономический национализм – все борются за инвестиции в экономику.

Понятно, что каждая страна через пандемию коронавирус и экономический кризис, ищет дополнительные средства. Поэтому надо пересмотреть условия инвестиционной привлекательности Украины", - подчеркнул Зеленский.

Поэтому, для запуска проекта "Инвестиционная няня" и централизации работы по привлечению инвестиций в Украине скоро создадут Инвестиционный офис. Структура возьмет на себя полномочия подразделений министерств, которые занимаются привлечением капиталов в отдельные отрасли.

На должность руководителя этого Офиса рассматривают кандидатуру Левана Варшоломидзе, который, очевидно, является креатурой Михаила Саакашвили.

Справка:

Леван Варшаломидзе,48 лет, родился в Батуми.

Окончил со степенью в области права, в 1994 году, Киевский государственный университет, где подружился с таким же грузинским студентом Михаилом Саакашвили. Он получил докторскую степень в том же учреждении в 1999 году и начал работу в Министерстве иностранных дел Грузии.

В 2000 году, когда Саакашвили был министром юстиции Грузии, он пригласил Варшаломидзе возглавить одно из отделений минюста.

После работы в Министерстве финансов Грузии в 2002 году, он работал в частном секторе.

После грузинской Революции роз в ноябре 2003, после которой к власти пришел Саакашвили, Варшаломидзе был назначен директором Грузинской железной дороги в январе 2004 года.


Владимир Зеленский президент инвестиции Инвестиционный офис
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