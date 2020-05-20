В ОРДЛО катастрофа с коронавирусом, помощь от Киева не принимают - президент
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 на оккупированной части Донбасса. По его словам, ситуация там ужасная, но от помощи со стороны Украины они отказались.
Об этом президент сообщил во время своей пресс-конференции, пишет RegioNews.
"Вы знаете, какая у них сейчас ситуация с COVID-19? У меня же есть реальная информация. У нас же есть реальное количество людей, которых они там хоронят – без закона. На которых нет никаких средств защиты", - заметил Владимир Зеленский.
По словам президента, Украина предлагала гуманитарную помощь - обычным людям. Однако со стороны ОРДЛО отказались, прикрываясь тем, что у них сейчас COVID-19.
У них ничего нет. Нет инфекционных больниц, нет достаточного количества коек, нет средств защиты. О чем я смог договориться – я договорился уже напрямую с "Красным крестом", и тогда они запустили и готовы к запуску и далее – гуманитарную помощь от "Красного креста", - заявил президент.
Владимир Зеленский также сказал, что "они не знают, что делать с гуманитарным кризисом".
Напомним, ранее на своей пресс-конференции президент рассказал, почему назначил на свои должности Андрея Ермака и Ирину Венедиктову.
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