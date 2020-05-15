За регистрацию новых "скорых" Одесская ОГА заплатит более семи млн грн

Автомобили должны пройти всю процедуру регистрации и получить номерные знаки

Фото: Думская

Автомобили должны пройти всю процедуру регистрации и получить номерные знаки

Одесской ОГА придется заплатить более семи миллионов за постановку на учет 85 карет скорой помощи, которые вскоре должны отдать медикам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Распоряжение о выделении 7 млн 305,7 тыс. гривен глава Одесской ОГА Максим Куцый подписал 13 мая.

Таким образом, зарегистрировать один автомобиль обойдется бюджету в 82,3 тыс. гривен.

Вчера Куцый продемонстрировал представителям СМИ новые скорые Ford Transit. На встрече он пообещал передать машины центру экстренной медицины до вторника, но только в том случае, если их оформят и присвоят госномера. Глава области утверждает, что авто полностью укомплектованы.