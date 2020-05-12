За перший місяць карантину ВВП впав на 1% - Мінекономіки
За перший квартал цього року ВВП України знизився на 1,2%. При цьому до запровадження карантину зниження становило лише 0,2%.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, передає RegioNews.
Зазначимо, падіння ВВП виявилося трохи більшим, ніж очікували в уряді (прогнозований показник - 0,9%). Для порівняння: у бюджет на 2020-й рік закладали зростання ВВП на 3,3%.
Одразу після введення карантину найбільше падіння показали інвестиції та пасажирські перевезення (падіння понад 16%). Також сильно постраждали машинобудування та вантажоперевезення (втрати понад 14%) і будівництво житлових будинків і металургія, які втратили більше 10%.
При цьому помітне зростання продемонструвала хімічна галузь (14,7%) і роздрібна торгівля (10,6%).
Нагадаємо, раніше у Нацбанку заявили про істотне скорочення ділової активності в Україні. В НБУ також припустили, що найскладніший період для економіки триватиме до кінця червня.
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