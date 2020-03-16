Верховный суд рассматривает ключевое дело о законности национализации Приватбанка

Верховный суд Украины сегодня, 16 марта, рассматривает дело о законности признания семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами в ходе национализации банка в 2016 году. От решения суда зависеть решение судов, в которых экссобственники банка оспаривают национализацию

Верховный суд Украины сегодня, 16 марта, рассматривает дело о законности признания семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами в ходе национализации банка в 2016 году. От решения суда зависеть решение судов, в которых экссобственники банка оспаривают национализацию

Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме, говорится на официальном сайте Верховного суда, пишет RegioNews. Семья Суркисов оспаривает процедуру bail-in, которую Национальный банк проводил в ходе национализации. Эта процедура предполагает, что крупные депозиты ряда лиц (в данном случае семьи Суркисов) в банке обменяли на акции ПриватБанка, а самих этих лиц признали связанными с банком. Обменяв депозиты на акции ПриватБанка государство в 2016 году фактически признала семью Суркисов акционерами ПриватБанка, а их акции, вместе с акциями всех других акционеров, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, купила за 1 гривну. Процедуру провели для того, чтобы уменьшить бремя на национализированный банк, ведь он не мог обслуживать значительные по размеру депозиты связанных лиц. Семья Суркисов оспаривают это решение Национального банка. В то же время другие суды, в том числе Шестой апелляционным административный суд, рассматривающий дело о законности национализации ПриватБанка, привязали свои решения с решением Верховного суда по делу семьи Суркисов и перенесли рассмотрение апелляций государства решения судов предыдущих инстанций, которыми национализацию ПриватБанка признали незаконной.

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