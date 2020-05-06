Еще четырем харьковским полицейским объявили подозрения в "крышевании" вырубки лесов
Еще четырем харьковским правоохранителям сообщили о подозрении в «крышевании» вырубки леса и получении взятки за избежание уголовной ответственности.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДБР.
Сообщили о подозрении начальнику одного из отделов полиции ГУ Нацполициив Харьковской области. По предварительной информации, он причастен к созданию группы численностью свыше 30 человек, в которую входили правоохранители и гражданские лица. Они без разрешительных документов организовали незаконную вырубку древесины на территории госпредприятия "Октябрьское лесное хозяйство", а также на землях запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства.
Кроме того, следователи задокументировали факт вымогательства начальником отдела полиции 100 тысяч гривен от участника незаконной вырубки древесины. За деньги было обещано решить вопрос о непривлечении его и других подозреваемых к уголовной ответственности. В тот же день, правоохранители получили взятку в сумме 1700 долларов США и разделили ее между собой.
Также следователи ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника отдела полиции и оперуполномоченному в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). А также старшему инспектору ювенальной превенции Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области в незаконной вырубке, перевозке леса, что повлекло тяжелые последствия (ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины).
Лица, нанимая разнорабочих, осуществляли вырубку древесины исключительно ценных пород, предварительно договаривались с местными полицейскими об обеспечении свободного передвижения транспорта с древесиной в лесоперерабатывающие пункты Харьковской области и за её пределами", - говорится в сообщении.
По предварительным подсчетам, государству был нанесен ущерб на свыше 850 тысяч гривен.
В настоящее время в указанном уголовном производстве следователи ГБР сообщили о подозрении 18 лицам.
Напомним, что трое полицейских, которых подозревают в "крышевании" масштабных вырубок в лесхозах Харьковской области, внесли залог и вышли из СИЗО.
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