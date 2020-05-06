Глава "Нафтогаза” получил 47 тысяч вместо миллиона

Коболев заявил, что "Нафтогаз" своевременно ограничил зарплаты

Фото: Facebook Andriy Kobolyev

Коболев заявил, что "Нафтогаз" своевременно ограничил зарплаты

Председатель правления национальной компании “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сократил свою зарплату по требованию Кабмина.

Глава "Нафтогаза” заявил об этом во время заседания правительства, передает RegioNews.

Коболев заявил, что национальная акционерная компания выполнила требования правительства и с апреля ограничила максимальный размер зарплаты до 47 тысяч гривен. Именно столько уже получил глава "Нафтогаза”.

Андрей Коболев являлся наиболее дорогим топ-менеджером госкомпании. В опубликованных в СМИ документах было указано, что его минимальный ежемесячный оклад превышает миллион гривен.

Напомним, Кабинет Министров заявил, что ограничение зарплат на госпредприятиях связано с карантином.