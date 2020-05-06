15:39  06 мая
Кабмин дополнительно выделил 3 млрд грн на борьбу с COVID-19
14:36  06 мая
Массовых мероприятий ко Дню победы в Украине не будет
18:24  06 мая
Ермак хочет перезагрузить переговоры в Минске и привлечь к ним переселенцев
UA | RU
UA | RU
06 мая 2020, 15:16 26

Глава "Нафтогаза” получил 47 тысяч вместо миллиона

Читайте також
українською мовою
06 мая 2020, 15:16 26
Читайте також українською мовою
Коболев заявил, что "Нафтогаз" своевременно ограничил зарплаты
Фото: Facebook Andriy Kobolyev
Коболев заявил, что "Нафтогаз" своевременно ограничил зарплаты

Председатель правления национальной компании “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев сократил свою зарплату по требованию Кабмина.

Глава "Нафтогаза” заявил об этом во время заседания правительства, передает RegioNews.

Коболев заявил, что национальная акционерная компания выполнила требования правительства и с апреля ограничила максимальный размер зарплаты до 47 тысяч гривен. Именно столько уже получил глава "Нафтогаза”.

Андрей Коболев являлся наиболее дорогим топ-менеджером госкомпании. В опубликованных в СМИ документах было указано, что его минимальный ежемесячный оклад превышает миллион гривен.

Напомним, Кабинет Министров заявил, что ограничение зарплат на госпредприятиях связано с карантином.


Нафтогаз Кабмин зарплаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В МОЗ шокированы невыплатой зарплаты медикам в регионах и обещают, что деньги скоро будут
06 мая 2020, 11:22
На зарплаты медикам выделят дополнительные 11 млрд гривен
05 мая 2020, 10:46
Оператор ГТС: нынешний транзитный договор с РФ - последний
30 апреля 2020, 15:38
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 мая 2020, 16:00
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
29 апреля 2020, 09:00
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Суды при "короне": за что штрафуют украинцев в регионах
04 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Все досье »