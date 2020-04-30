Оператор ГТС: нынешний транзитный договор с РФ - последний

Остановка транзита через Украину ударит прежде всего по ЕС

Фото: Facebook Оператор ГТС України

Остановка транзита через Украину ударит прежде всего по ЕС

Российский "Газпром” не имеет никаких причин для продления транзитного договора, который подписали в конце прошлого года. Но Украина к этому готова.

Об этом заявил руководитель Оператора газотранспортных смистем Украины Сергей Макогон в интервью РБК, передает RegioNews.

По словам Макогона, остановка транзита может быть связана с запуском "Северного потока-2”. Украинские расценки весьма конкурентны, а использование нашей ГТС куда выгоднее и странам "Евросоюза”, и самому "Газпрому”. Но при этом Оператор ГТС просит не забывать о политических мотивах. И, хотя Украина намерена приложить все усилия, чтобы "Северный поток-2” не был завершен, к потере транзита все же стоит подготовится.

При этом еще в начале года Сергей Макогон был уверен, что после завершения нынешнего контракта, срок которого истекает в 2025 году, Украина сохранит транзит на уровне примерно 40 млрд кубов газа. Но запуск первой нитки "Турецкого потока" уже оттянул на себя 15 млрд кубометров, столько же может отнять и вторая нитка. А это почти половина заявленного объема перекачки газа через украинские трубы на этот год (65 млрд кубов).

Макогон считает, что за пять лет действия контракта газотранспортная система украины сможет полностью переориентироваться на внутреннюю транспортировку. При этом в наименее выгодном положении окажется Евросоюз, ведь, в отличие от украинской ГТС, "Турецкий поток” и "Северный поток” лишены гибкости и не могут оперативно реагировать на изменение спроса.

Напомним, при заключении нового договора российский "Газпром” выплатил $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда о транзитном договоре.

При этом в "Нафтогазе” анонсировали новые иски к российской стороне из-за злоупотреблений доминирующим положением.