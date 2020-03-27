В ожидании денег от МВФ: Нацбанк не видит оснований для дефолта
Как передает RegioNews, ссылаясь на НБУ, об этом заявил заместитель главы банка Олег Чурий.
По его словам, на сегодня нет причин для разговоров о дефолте или прекращения выполнения обязательств Украины по внешнему долгу, так как Нацбанк имеет высокий запас прочности, а международные резервы составляют около 25 млрд долл. США.
"Есть все возможности выполнять необходимые платежи. Экономика значительно лучше подготовлена к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. Банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может сделать неприятных "сюрпризов" экономике", - сказал Чурий.
Он отметил, что в НБУ ожидают положительного решения МВФ о выделении нашей стране финансирования, так как один из необходимых для этого законопроектов по функционированию банковской системы уже зарегистрирован в Верховной Раде.
"Остается только проголосовать его. Программа МВФ откроет путь к связанному финансированию от Еврокомиссии и Всемирного банка. Находясь под "зонтиком" международных организаций, Украина может с наименьшими потерями пройти этот сложный период", - уточнил замглавы банка.
При этом он подчеркнул, что вследствие распространения коронавируса наряду с мировой экономикой украинская экономика также "сжимается". "При таких условиях умеренное увеличение дефицита государственного бюджета для преодоления кризисных явлений будет логичным шагом. И это также обсуждается с МВФ", - пояснил он.
Напомним, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".
Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам №3260.
25 марта группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к Верховной Раде с призывом проголосовать законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.
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