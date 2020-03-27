В ожидании денег от МВФ: Нацбанк не видит оснований для дефолта

Национальный банк Украины ожидает положительного решения Международного валютного фонда о выделении нашей стране нового финансирования и не видит оснований для объявления дефолта по обязательствам страны

Фото: facebook/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины ожидает положительного решения Международного валютного фонда о выделении нашей стране нового финансирования и не видит оснований для объявления дефолта по обязательствам страны

Как передает RegioNews, ссылаясь на НБУ, об этом заявил заместитель главы банка Олег Чурий.

По его словам, на сегодня нет причин для разговоров о дефолте или прекращения выполнения обязательств Украины по внешнему долгу, так как Нацбанк имеет высокий запас прочности, а международные резервы составляют около 25 млрд долл. США.

"Есть все возможности выполнять необходимые платежи. Экономика значительно лучше подготовлена ​​к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. Банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может сделать неприятных "сюрпризов" экономике", - сказал Чурий.

Он отметил, что в НБУ ожидают положительного решения МВФ о выделении нашей стране финансирования, так как один из необходимых для этого законопроектов по функционированию банковской системы уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"Остается только проголосовать его. Программа МВФ откроет путь к связанному финансированию от Еврокомиссии и Всемирного банка. Находясь под "зонтиком" международных организаций, Украина может с наименьшими потерями пройти этот сложный период", - уточнил замглавы банка.

При этом он подчеркнул, что вследствие распространения коронавируса наряду с мировой экономикой украинская экономика также "сжимается". "При таких условиях умеренное увеличение дефицита государственного бюджета для преодоления кризисных явлений будет логичным шагом. И это также обсуждается с МВФ", - пояснил он.

Напомним, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".

Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам №3260.

25 марта группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к Верховной Раде с призывом проголосовать законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.