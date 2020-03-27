Почти 700 тысяч украинцев остались без работы из-за коронавирусного карантина
Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает RegioNews.
По его словам, до введения карантинных мероприятий насчитывалось около 1,5 миллиона безработных, с введением карантина их число выросло до 2-2,2 миллиона, то есть в среднем на 500-700 тысяч человек.
"По нашим оценкам, около 500 - 700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнеса на карантин сегодня фактически не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн человек" - сказал Чижиков.
По его словам, большинство предприятий думали, что карантин продлится до 3 апреля. После того, как он был продлен еще на месяц, бизнес не знает, как зарабатывать деньги.
"В большинстве из них запас прочности до середины - конца апреля", - уточнил он.
Напомним, 27 марта в Киеве подтвердили еще 8 заболеваний коронавирусом - четыре женщины и четверо мужчин, и таким образом, общее количество инфицированных в столице выросло до 55 человек.
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