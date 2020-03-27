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27 марта 2020, 21:30 14

Почти 700 тысяч украинцев остались без работы из-за коронавирусного карантина

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27 марта 2020, 21:30 14
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За две недели карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине без работы остались почти 700 тысяч человек
Фото: flickr
За две недели карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине без работы остались почти 700 тысяч человек

Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает RegioNews.

По его словам, до введения карантинных мероприятий насчитывалось около 1,5 миллиона безработных, с введением карантина их число выросло до 2-2,2 миллиона, то есть в среднем на 500-700 тысяч человек.

"По нашим оценкам, около 500 - 700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнеса на карантин сегодня фактически не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн человек" - сказал Чижиков.

По его словам, большинство предприятий думали, что карантин продлится до 3 апреля. После того, как он был продлен еще на месяц, бизнес не знает, как зарабатывать деньги.

"В большинстве из них запас прочности до середины - конца апреля", - уточнил он.

Напомним, 27 марта в Киеве подтвердили еще 8 заболеваний коронавирусом - четыре женщины и четверо мужчин, и таким образом, общее количество инфицированных в столице выросло до 55 человек.


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