Почти 700 тысяч украинцев остались без работы из-за коронавирусного карантина

За две недели карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине без работы остались почти 700 тысяч человек

Фото: flickr

За две недели карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине без работы остались почти 700 тысяч человек

Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает RegioNews. По его словам, до введения карантинных мероприятий насчитывалось около 1,5 миллиона безработных, с введением карантина их число выросло до 2-2,2 миллиона, то есть в среднем на 500-700 тысяч человек. "По нашим оценкам, около 500 - 700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнеса на карантин сегодня фактически не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн человек" - сказал Чижиков. По его словам, большинство предприятий думали, что карантин продлится до 3 апреля. После того, как он был продлен еще на месяц, бизнес не знает, как зарабатывать деньги. "В большинстве из них запас прочности до середины - конца апреля", - уточнил он. Напомним, 27 марта в Киеве подтвердили еще 8 заболеваний коронавирусом - четыре женщины и четверо мужчин, и таким образом, общее количество инфицированных в столице выросло до 55 человек.

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