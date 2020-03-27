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27 березня 2020, 21:30 7

Майже 700 тисяч українців залишились без роботи через коронавірусний карантин

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27 березня 2020, 21:30 7
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За два тижні карантину через епідемію коронавірусу в Україні без роботи залишились майже 700 тисяч осіб
Фото: flickr
За два тижні карантину через епідемію коронавірусу в Україні без роботи залишились майже 700 тисяч осіб

Про це повідомив президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, передає RegioNews.

За його словами, до запровадження карантинних заходів нараховувалось близько 1,5 мільйона безробітних, після запровадження карантину їх число виросло до 2-2,2 мільйона, тобто в середньому на 500-700 тисяч осіб.

"За нашими оцінками, близько 500 - 700 тисяч неофіційно зайнятих із закриттям бізнесів на карантин сьогодні, фактично, не мають роботи. Якщо додати майже 1,5 млн безробітних, то отримуємо кількість незайнятих на рівні 2,0-2,2 млн осіб", — сказав Чижиков.

За його словами, більшість підприємств думали, що карантин триватиме до 3 квітня. Після того, як він був продовжений ще на місяць, бізнес не знає, як заробляти гроші.

"У більшості з них запас міцності до середини — кінця квітня", - уточнив він.

Нагадаємо, 27 березня у Києві підтвердили ще 8 захворювань коронавірусом - чотири жінки і четверо чоловіків, і таким чином, загальна кількість інфікованих у столиці зросла до 55 осіб.


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