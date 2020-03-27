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27 марта 2020, 20:32

В Ирпене еще двое больных коронавирусом

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27 марта 2020, 20:32
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И городе Ирпень и поселке Ворзель Киевской области обнаружили еще два случая заболевания коронавирусом
Фото: flickr
И городе Ирпень и поселке Ворзель Киевской области обнаружили еще два случая заболевания коронавирусом

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин, передает RegioNews.

"К сожалению, в Ирпенском регионе еще два подтвержденных случая COVID-19 (один случай - Ирпень, второй - Ворзель). Первой была беременна жительница Ирпеня, которая сейчас находится в Белой Церкви", - сообщил он.

Отмечается, что оба случая лабораторно подтверждены.

Маркушина добавил, что заболели две женщины, которые недавно вернулись из-за границы в Украину, одна живет в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель, который входит в подчинение Ирпенского городского совета.

"Антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обоих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию", - добавил чиновник.

Напомним, в городе Ирпень Киевской области коронавирусом заболела беременная женщина. Как пишут пользователи соцсетей, беременная находится на большом сроке, живет в ЖК "Лемонграсс". Заразилась она от родственницы, которая была за границей.


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