В Ирпене еще двое больных коронавирусом
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин, передает RegioNews.
"К сожалению, в Ирпенском регионе еще два подтвержденных случая COVID-19 (один случай - Ирпень, второй - Ворзель). Первой была беременна жительница Ирпеня, которая сейчас находится в Белой Церкви", - сообщил он.
Отмечается, что оба случая лабораторно подтверждены.
Маркушина добавил, что заболели две женщины, которые недавно вернулись из-за границы в Украину, одна живет в городе Ирпень, вторая проживает в поселке Ворзель, который входит в подчинение Ирпенского городского совета.
"Антивирусный штаб Ирпеня устанавливает круг контактов обоих больных и в очередной раз призывает жителей города соблюдать максимальную самоизоляцию", - добавил чиновник.
Напомним, в городе Ирпень Киевской области коронавирусом заболела беременная женщина. Как пишут пользователи соцсетей, беременная находится на большом сроке, живет в ЖК "Лемонграсс". Заразилась она от родственницы, которая была за границей.
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