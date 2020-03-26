Кабмин разрешил передать больницам противоэпидемиологические конфискованные товары

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает безвозмездную передачу учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения на время карантина в связи с пандемией коронавируса

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Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает безвозмездную передачу учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения на время карантина в связи с пандемией коронавируса

Об этом передает правительственный портал, пишет RegioNews. "Это постановление дает возможность обеспечить больницы необходимыми сейчас средствами защиты, а следовательно, снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют. Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения", - отметил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко. Ранее Кабмин решил урезать госбюджет: где и на сколько Также Кабмин разрешил работать обменникам, СТО и зоомагазинам

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