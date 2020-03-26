Кабмин разрешил передать больницам противоэпидемиологические конфискованные товары
Об этом передает правительственный портал, пишет RegioNews.
"Это постановление дает возможность обеспечить больницы необходимыми сейчас средствами защиты, а следовательно, снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют. Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения", - отметил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.
Ранее Кабмин решил урезать госбюджет: где и на сколько
Также Кабмин разрешил работать обменникам, СТО и зоомагазинам
- 16:55 26 марта WOG предоставит бесплатный бензин для карет скорой помощи
- 16:55 26 марта Министерство образования разработало два сценария для школьников и студентов
- 16:47 26 марта В Кропивницком отменили льготный проезд
- 16:43 26 марта Убийство экс-главы "Интера": Кожаре выбирают меру пресечения
- 16:23 26 марта Во Львовской области председателя ОТГ разоблачили на торговле землей
- 16:21 26 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 15:55 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида