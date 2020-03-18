Цены на нефть упали максимально за 4 года
Как передает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В частности, апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи дешевели на 0,04 доллара (0,15%) - до 26,91 доллара за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена WTI подешевела на 6,1%, до 26,95 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года).
По словам экспертов AxiCorp, глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами через пандемию коронавирусной инфекции, а также уходом на карантин людей и целых компаний.
По оценкам IHS Markit, избыток мирового предложения нефти в период с февраля по май 2020 года может составить от 4 млн баррелей в месяц до 10 млн баррелей в месяц.
Напомним, 16 марта котировки майских фьючерсов на нефть Brent упали на 11,4%, и таким образом цена на черное золото составила 29,55 доллара за баррель.
9 марта цены на нефть на азиатских рынках обвалились на 30% впервые с 1991 года потому, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Как следствие - стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель.
10 марта рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%, а НБУ ослабил официальный курс гривни на 18 копеек.
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