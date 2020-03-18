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18 березня 2020, 11:43 6

Ціни на нафту впали максимально за 4 роки

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18 березня 2020, 11:43 6
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Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent станом на 17 березня подешевшали на 4,4% до 28,73 долара за барель, що є мінімальною ціною закриття ринку в лютому 2016 року
Фото: rigzone.com
Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent станом на 17 березня подешевшали на 4,4% до 28,73 долара за барель, що є мінімальною ціною закриття ринку в лютому 2016 року

Як передає RegioNews із посиланням на "Економічну правду", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, квітневі ф'ючерси на WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі дешевшали на 0,04 долара (0,15%) - до 26,91 долара за барель. До закриття попередніх торгів ціна WTI подешевшала на 6,1%, до 26,95 долара за барель (мінімум з лютого 2016 року).

За словами експертів AxiCorp, глобальний попит на нафту продовжить падати на тлі закриття кордонів багатьма державами через пандемію коронавірусної інфекції, а також відходом на карантин людей і цілих компаній.

За оцінками IHS Markit, надлишок світової пропозиції нафти в період з лютого по травень 2020 року може становити від 4 млн барелів на місяць до 10 млн барелів на місяць.

Нагадаємо, 16 березня котирування травневих ф'ючерсів на нафту Brent впали на 11,4%, і таким чином ціна на чорне золото склала 29,55 долара за барель.

9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня зростання вартості бареля нафти Brent на торгах в Лондоні перевищив 7%, а НБУ послабив офіційний курс гривні на 18 копійок.


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