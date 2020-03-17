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17 марта 2020, 12:38 5

В банках не хватает наличной валюты, - НБУ

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17 марта 2020, 12:38 5
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Национальный банк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках
Фото: НБУ
Национальный банк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках

Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook, пишет RegioNews.

Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. В то же время, существенно увеличился спрос на иностранную валюту.

"Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", - заявили в НБУ.

Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Ранее Нацбанк заявлял, что не планирует вводить никаких валютных ограничений. По данным регулятора, резервов для сглаживания курсовых колебаний достаточно. Более того, в НБУ считают, что скачок курса на прошлой неделе связан преимущественно с психологическим фактором.

Останніми днями ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Це спричинено підвищенням попиту...

Опубліковано Національний банк України Вівторок, 17 березня 2020 р.


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