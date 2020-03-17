В банках не хватает наличной валюты, - НБУ

Национальный банк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках

Фото: НБУ

Национальный банк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках

Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook, пишет RegioNews.

Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. В то же время, существенно увеличился спрос на иностранную валюту.

"Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Национальный банк вместе с банками решает указанную проблему", - заявили в НБУ.

Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Ранее Нацбанк заявлял, что не планирует вводить никаких валютных ограничений. По данным регулятора, резервов для сглаживания курсовых колебаний достаточно. Более того, в НБУ считают, что скачок курса на прошлой неделе связан преимущественно с психологическим фактором.