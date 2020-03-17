"Укрзализныця" идет на карантин: какие поезда и когда перестанут курсировать
Как сообщили RegioNews в пресс-службе "УЗ", такие меры приняты во исполнение постановления Кабмина №215 о карантине в стране.
Таким образом, компания отменяет курсирование более 100 пар пассажирских поездов.
Среди них: 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, 4/3 Запорожье - Ужгород, 5/6 Ужгород - Херсон, 7/8 Одесса - Харьков, 10/9 Мариуполь - Киев, 12/11 Киев - Новоалексеевка, 12/11 Львов - Одесса, 15/16 Харьков - Рахов, 17/18 Харьков - Ужгород, 20/19 Киев - Лисичанск, 26/25 Одесса - Львов, Рахов, 29/30 Киев - Ужгород, 38/37 Киев - Запорожье, 738/737 Киев - Запорожье, 41/42 Днепр - Трускавец, 43/44 Ивано-Франковск - Киев и другие.
С полным перечнем отмененных поездов можно ознакомиться на официальном сайте компании.
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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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