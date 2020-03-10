Нефедов объяснил сокращение таможенных поступлений в бюджет

Причиной уменьшения поступлений в государственный бюджет от таможни стали спад промышленного производства и изменение курса доллара

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Причиной уменьшения поступлений в государственный бюджет от таможни стали спад промышленного производства и изменение курса доллара

Об этом в эфире радио НВ рассказал руководитель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, передает RegioNews.

По его словам, таможня не печатает средства, а собирает определенный процент от импорта, поступающего в страну.

"В бюджет этого года заложен средний курс на уровне 27 грн за доллар и заложен рост импорта на уровне 11,3%, тогда как сейчас курс составляет 24,8, а импорт не растет, а падает", - сказал Нефедов.

По его словам, на объем поступлений в таможню влияет общее падение цен в украинской промышленности.

Напомним, в Черниговской области остановили вывоз в Россию комплектующих для радиолокационных станций. Предметы являются комплектующими для военной радиолокационной техники.