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10 березня 2020, 19:37 1

Нефьодов пояснив скорочення митних надходжень у бюджет

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10 березня 2020, 19:37 1
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Причиною зменшення надходжень до державного бюджету від митниці стали спад промислового виробництва і зміна курсу долара
Фото: flickr
Причиною зменшення надходжень до державного бюджету від митниці стали спад промислового виробництва і зміна курсу долара

Про це в ефірі радіо НВ розповів керівник Державної митної служби України Максим Нефьодов, передає RegioNews.

За його словами, митниця не друкує кошти, а збирає певний відсоток від імпорту, який надходить в країну.

"У бюджет цього року закладений середній курс на рівні 27 грн за долар та закладено зростання імпорту на рівні 11,3%, тоді як зараз курс складає 24,8, а імпорт не зростає, а падає", - сказав Нефьодов.

За його словами, на обсяг надходжень до митниці впливає загальне падіння цін в українській промисловості.

Нагадаємо, на Чернігівщині зупинили вивіз в Росію комплектуючих до радіолокаційних станцій. Предмети є комплектуючими для військової радіолокаційної техніки.


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