Национальный институт культурного наследия незаконно "съел" более полумиллиона гривен
Об этом сообщает пресс-служба Северного офиса Держаудитслужбы, пишет RegioNews.
"Институтом за счет средств бюджета, выделенных для обеспечения деятельности национальных музеев, государственных библиотек и культурно-просветительских центров, осуществлены расходы на оплату услуг сопровождения компьютерной программы комплексного учета для бюджетных учреждений UA-Бюджет на сумму 80 тысяч грн при отсутствии утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели", - отметили в сообщении.
В штатные расписания безосновательно включена должность ведущего хранителя фондов, тогда как штатная численность работников бухгалтерии не соответствует нормативам. Как следствие, завышены объемы бюджетных ассигнований на сумму 271, 94 тысячи грн.
За счет средств бюджета без соответствующего решения высших органов выплачено премии и надбавки за сложность и напряженность в работе руководителю Института на сумму 137,79 тысяч грн.
Институт нарушил порядок выплаты надбавки за стаж научной работы. Учреждение осуществляло начисления некоторым работникам надбавки за стаж научной работы при отсутствии соответствующего стажа, вследствие чего нанесен ущерб бюджету на сумму 14,03 тысячи грн.
При отсутствии в штатном расписании должностей заключались трудовые контракты, а работникам, принятым на условиях совместительства, начислялась зарплата за неотработанное время, чем нанесено потерь на 107,72 тысячи грн.
Безосновательно списано горючее в связи с командировками работников в другие города Украины, чем нанесен ущерб госбюджету на сумму свыше 1,5 тысячи грн.
Руководству Института отправлено требование обеспечения полного устранения выявленных ревизией нарушений и предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного законодательства.
О результатах ревизии проинформирована Нацполиция в Киеве.
За нарушение бюджетного законодательства остановлены операции с бюджетными средствами.
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