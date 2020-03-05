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05 марта 2020, 16:36 3

Нарушения на два миллиарда и 149 уголовных производств: результаты хозяйствования мерии Киева

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05 марта 2020, 16:36 3
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По результатам проведения 48 аудитов Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита Киевской горгосадминистрации (КГГА) выявлены финансовые нарушения на сумму 2,25 млрд грн. По состоянию на 31 декабря 2019 года по материалам аудита зарегистрировано 149 уголовных производств или они были приобщены к материалам существующих уголовных производств
По результатам проведения 48 аудитов Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита Киевской горгосадминистрации (КГГА) выявлены финансовые нарушения на сумму 2,25 млрд грн. По состоянию на 31 декабря 2019 года по материалам аудита зарегистрировано 149 уголовных производств или они были приобщены к материалам существующих уголовных производств

Об этом RegioNews стало известно из отчета президенту Украины о результатах деятельности Киевской горгосадминистрации (КГГА) за 2019 год.

"Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА в 2019 году проведены: мониторинг документации конкурсных торгов, по результатам которого: предоставлены замечания без риска потерь на сумму 4,6 млрд грн, учтены замечания без риска потерь на сумму 1,1 млрд грн , выявлено завышение ожидаемой стоимости закупок на сумму 1,8 млн грн, устранено завышение ожидаемой стоимости закупок на сумму 6,6 млн грн”, – говорится в сообщении.

В результате экспертизы смет на общую сумму 501,9 млн грн, выявлено и предупреждено завышение стоимости смет на сумму 31,3 млн грн.

Также были проведены текущие проверки объемов и стоимости выполненных ремонтно-строительных и проектных работ, а именно: проверены акты выполненных работ на сумму 478,9 млн грн, выявлено и предупреждено завышение стоимости строительных работ на сумму 32,4 млн грн.

По результатам проведения 48 аудитов (25 плановых и 23 внеплановых) выявлено финансовых нарушений на 2,25 млрд грн, установлены потери вследствие допущения нарушений и неэффективных управленческих решений на сумму 469 млн грн, возмещены потери и устранены другие нарушения на сумму 31,8 млн гривен (в частности в 2019 году – 29,4 млн грн, в прошлые периоды – 2,4 млн грн). В дополнение была предупреждена потеря на общую сумму 4,6 млн грн.


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