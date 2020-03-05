Нарушения на два миллиарда и 149 уголовных производств: результаты хозяйствования мерии Киева
Об этом RegioNews стало известно из отчета президенту Украины о результатах деятельности Киевской горгосадминистрации (КГГА) за 2019 год.
"Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА в 2019 году проведены: мониторинг документации конкурсных торгов, по результатам которого: предоставлены замечания без риска потерь на сумму 4,6 млрд грн, учтены замечания без риска потерь на сумму 1,1 млрд грн , выявлено завышение ожидаемой стоимости закупок на сумму 1,8 млн грн, устранено завышение ожидаемой стоимости закупок на сумму 6,6 млн грн”, – говорится в сообщении.
В результате экспертизы смет на общую сумму 501,9 млн грн, выявлено и предупреждено завышение стоимости смет на сумму 31,3 млн грн.
Также были проведены текущие проверки объемов и стоимости выполненных ремонтно-строительных и проектных работ, а именно: проверены акты выполненных работ на сумму 478,9 млн грн, выявлено и предупреждено завышение стоимости строительных работ на сумму 32,4 млн грн.
По результатам проведения 48 аудитов (25 плановых и 23 внеплановых) выявлено финансовых нарушений на 2,25 млрд грн, установлены потери вследствие допущения нарушений и неэффективных управленческих решений на сумму 469 млн грн, возмещены потери и устранены другие нарушения на сумму 31,8 млн гривен (в частности в 2019 году – 29,4 млн грн, в прошлые периоды – 2,4 млн грн). В дополнение была предупреждена потеря на общую сумму 4,6 млн грн.
- 17:04 05 марта Суд в Крыму оставил под стражей керченских подростков
- 17:00 05 марта В Донецкой области семью, которая прилетела из Италии, отправили на самоизоляцию
- 16:57 05 марта Зеленский рассказал, будет ли в новом правительстве первый вицепремьер
- 16:53 05 марта С железнодорожного вокзала Киева уберут МАФы и наливайки
- 16:45 05 марта Иностранцы в Новых Санжарах: рассказали, что их ждет
- 16:36 05 марта Нарушения на два миллиарда и 149 уголовных производств: результаты хозяйствования мерии Киева
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука