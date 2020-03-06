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06 марта 2020, 18:44 8

Из-за коронавируса экономика мира потеряла еще $9 триллионов

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06 марта 2020, 18:44 8
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За последнюю неделю из-за паники, которую вызвало коронавирус, фондовые рынки потеряли 9 триллионов долларов США
Фото: flickr
За последнюю неделю из-за паники, которую вызвало коронавирус, фондовые рынки потеряли 9 триллионов долларов США

Об этом сообщает CNN, передает RegioNews.

"Около 9 триллионов долларов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", - говорится в сообщении.

Цены на акции падают на фондовых рынках США, Европы и Азии. Европейские фондовые индексы упали на 3-3,6% на новостях о распространении вируса в странах Европы.

По последним оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, мировые авиаперевозчики потеряют 113 млрд долларов на продажах билетов, если коронавирус продолжит распространяться.

Напомним, в мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек.


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