Из-за коронавируса экономика мира потеряла еще $9 триллионов
За последнюю неделю из-за паники, которую вызвало коронавирус, фондовые рынки потеряли 9 триллионов долларов США
За последнюю неделю из-за паники, которую вызвало коронавирус, фондовые рынки потеряли 9 триллионов долларов США
Об этом сообщает CNN, передает RegioNews.
"Около 9 триллионов долларов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", - говорится в сообщении.
Цены на акции падают на фондовых рынках США, Европы и Азии. Европейские фондовые индексы упали на 3-3,6% на новостях о распространении вируса в странах Европы.
По последним оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, мировые авиаперевозчики потеряют 113 млрд долларов на продажах билетов, если коронавирус продолжит распространяться.
Напомним, в мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек.
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