Через коронавірус економіка світу втратила ще $9 трильйонів

За останній тиждень через паніку, яку спричинив коронавірус, фондові ринки світу втратили 9 трильйонів доларів США

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За останній тиждень через паніку, яку спричинив коронавірус, фондові ринки світу втратили 9 трильйонів доларів США

Про це повідомляє CNN, передає RegioNews.

"Близько 9 трильйонів доларів втратили світові біржі протягом дев'яти днів після того, як у четвер ринки США укотре закрилися падінням", - йдеться у повідомленні.

Ціни на акції падають на фондових ринках США, Європи і Азії. Європейські фондові індекси впали на 3-3,6% на новинах про поширення вірусу у країнах Європи.

За останніми оцінками Міжнародної асоціації повітряного транспорту, світові авіаперевізники втратять 113 млрд доларів на продажах квитків, якщо коронавірус продовжить поширюватися.

Нагадаємо, у світі кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 перевищила сто тисяч осіб.