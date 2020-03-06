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06 марта 2020, 15:22 7

Коронавирус в мире: число больных превысило 100 тысяч

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06 марта 2020, 15:22 7
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В мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек
Фото: twitter/XHNews
В мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

В частности, по состоянию на 15:20 пятницы, 6 марта, количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 100 тыс. 278.

Из них 80 тыс. 556 - на материковом Китае, 6593 - в Южной Корее, 4747 - в Иране, 3858 - в Италии.

При этом число летальных случаев от вируса составляет 3404, из которых 2931 - в Китае, 148 в Италии и 124 в Иране.

Одновременно 55 тысяч 694 человек по всему миру уже выздоровели после Covid-19.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине и отметила скоординированную работу украинских учреждений здравоохранения после выявления первого случая инфицирования коронавирусом.


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