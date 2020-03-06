Коронавирус в мире: число больных превысило 100 тысяч
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.
В частности, по состоянию на 15:20 пятницы, 6 марта, количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 100 тыс. 278.
Из них 80 тыс. 556 - на материковом Китае, 6593 - в Южной Корее, 4747 - в Иране, 3858 - в Италии.
При этом число летальных случаев от вируса составляет 3404, из которых 2931 - в Китае, 148 в Италии и 124 в Иране.
Одновременно 55 тысяч 694 человек по всему миру уже выздоровели после Covid-19.
Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.
ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине и отметила скоординированную работу украинских учреждений здравоохранения после выявления первого случая инфицирования коронавирусом.
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