Коронавирус в мире: число больных превысило 100 тысяч

В мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек

Фото: twitter/XHNews

В мире количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило сто тысяч человек

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

В частности, по состоянию на 15:20 пятницы, 6 марта, количество зарегистрированных случаев коронавируса составляет 100 тыс. 278.

Из них 80 тыс. 556 - на материковом Китае, 6593 - в Южной Корее, 4747 - в Иране, 3858 - в Италии.

При этом число летальных случаев от вируса составляет 3404, из которых 2931 - в Китае, 148 в Италии и 124 в Иране.

Одновременно 55 тысяч 694 человек по всему миру уже выздоровели после Covid-19.

Напомним, 3 марта Минздрав официально подтвердил первый случай коронавируса в Украине.

ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в Украине и отметила скоординированную работу украинских учреждений здравоохранения после выявления первого случая инфицирования коронавирусом.