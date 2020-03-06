Нардеп, который мог подхватить коронавирус, ходил в Раду на этой неделе

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, встречавшийся с больным коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, с 3 по 6 марта участвовал в заседаниях парламента

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Народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, встречавшийся с больным коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, с 3 по 6 марта участвовал в заседаниях парламента

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

В частности, Волошин присутствовал в парламенте 3 марта 2020, когда принимались поправки в проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, а 4 марта не поддержал проект постановления № 3169 о назначении Андрея Тарана министром обороны Украины.

5 марта он поддержал проект постановления № 3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

А 6 марта во время голосования в сессионном зале депутат поддержал ряд поправок к проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Напомним, 6 марта стало известно, что Волошин в конце февраля во Франции встречался с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который впоследствии попал в больницу из-за заболевания коронавирусом.

Позже стало известно, что Олега Волошина направили на прохождение теста на коронавирус. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Сообщалось, что народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина, который контактировал с инфицированным коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи, изолировали.