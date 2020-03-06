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06 марта 2020, 18:14 5

Во Львове массовые мероприятия перенесут на неопределенный срок

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06 марта 2020, 18:14 5
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Во Львове усилят профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса
Фото с сайта Львовского городского совета
Во Львове усилят профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса

Рекомендуется ограничить или перенести массовые мероприятия на неопределенный срок, информирует RegioNews со ссылкой на Львовской городской совет.

Лечить потенциальных больных будут в областной инфекционной больнице. Санаторий "Немиров" в Яворовском районе определен местом возможной обсервации для людей, которые имели контакт с больными.

Для уменьшения риска заболевания все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты, ЦПАУ тому подобное обеспечены антисептическими диспенсерами.

Ежедневно специалисты "Львовэлектротранс" и " АТП № 1 проводят дезинфекцию общественного транспорта — дополнительно обрабатывают поручни и все поверхности в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов. Также делають влажную уборку и проветривание салонов.

Людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи также будут выезжать на вызовы домой к тем пациентам, которые имеют высокую температуру тела — более 38 градусов.

На "Горячей линии города Львова" работает отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию от врача-инфекциониста. Линия по номеру 15-80 (бесплатно) действует с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.

В мэрии работает городской штаб по оперативному реагированию и принятии решений по ситуации с заболеванием на коронавирус.


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