Во Львове массовые мероприятия перенесут на неопределенный срок
Рекомендуется ограничить или перенести массовые мероприятия на неопределенный срок, информирует RegioNews со ссылкой на Львовской городской совет.
Лечить потенциальных больных будут в областной инфекционной больнице. Санаторий "Немиров" в Яворовском районе определен местом возможной обсервации для людей, которые имели контакт с больными.
Для уменьшения риска заболевания все детские клубы, медицинские учреждения, детские дома семейного типа, отделы социальной защиты, ЦПАУ тому подобное обеспечены антисептическими диспенсерами.
Ежедневно специалисты "Львовэлектротранс" и " АТП № 1 проводят дезинфекцию общественного транспорта — дополнительно обрабатывают поручни и все поверхности в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов. Также делають влажную уборку и проветривание салонов.
Людей с высокой температурой в поликлиниках города будут принимать в отдельных кабинетах. А семейные врачи также будут выезжать на вызовы домой к тем пациентам, которые имеют высокую температуру тела — более 38 градусов.
На "Горячей линии города Львова" работает отдельная линия, куда люди могут позвонить и получить всю необходимую информацию от врача-инфекциониста. Линия по номеру 15-80 (бесплатно) действует с 09.00 до 18.00 в рабочие дни.
В мэрии работает городской штаб по оперативному реагированию и принятии решений по ситуации с заболеванием на коронавирус.
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