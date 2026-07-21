В Краматорской громаде остаются почти 50 тысяч человек – ОВА

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В Краматорской общине Донецкой области остаются около 50 тысяч человек. Для поддержки населения в условиях войны в общине функционируют 14 пунктов несокрушимости

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, главным приоритетом остается безопасность жителей и бесперебойная работа ключевых служб.

"В Краматорском обществе действуют 14 пунктов несокрушимости. Они должны быть обеспечены всем необходимым на случай длительных обесточений. Также должен быть алгоритм увеличения их количества", – отметил Филашкин.

Глава области отметил необходимость поддерживать готовность пунктов несокрушимости к работе в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе длительных отключений электроэнергии.

Как известно, в течение 20 июля российские военные убили четырех жителей Донецкой области. Общее число жертв россиян в Донецкой области – 4179 погибших и 9931 пострадавший – подано без учета Мариуполя и Волновахи.