Фото: полиция

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В Краматорске в результате вражеских атак за сутки погибли два человека, трое получили ранения, в Славянске – двое погибших и один раненый человек.

Остальные раненые – в Дружковке (4), Малотарановке (2), Степановке (2) и Беленьком (1).

Как отмечается, общее количество жертв россиян в Донецкой области - 4179 погибших и 9931 пострадавший – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 27 населенных пунктов Сумской области. В результате атак один человек погиб, еще семь гражданских получили ранения.