У Краматорській громаді залишаються майже 50 тисяч людей – ОВА

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Краматорській громаді Донецької області наразі залишаються близько 50 тисяч людей. Для підтримки населення в умовах війни в громаді функціонують 14 пунктів незламності

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews..

За його словами, головним пріоритетом залишається безпека мешканців та безперебійна робота ключових служб.

"У Краматорській громаді діють 14 пунктів незламності. Вони мають бути забезпечені всім необхідним на випадок тривалих знеструмлень. Також має бути алгоритм збільшення їх кількості", – зазначив Філашкін.

Очільник області наголосив на необхідності підтримувати готовність пунктів незламності до роботи в разі надзвичайних ситуацій, зокрема тривалих відключень електроенергії.

Як відомо, впродовж 20 липня російські військові вбили чотирьох жителів Донецької області. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4179 загиблих і 9931 постраждалий – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.