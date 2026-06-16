Российские войска ударили по многоэтажке в Краматорске: есть раненые
Сегодня днем 16 июня российские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Краматорске
Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
По предварительной информации, в результате обстрела три человека получили ранения.
На месте происшествия работают все соответствующие экстренные службы, идет ликвидация последствий удара и уточнение информации о пострадавших.
Напомним, в ночь на 16 июня РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 132 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.
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