Российские войска ударили по многоэтажке в Краматорске: есть раненые

Фото: Faсebook/Александр Гончаренко

Сегодня днем 16 июня российские войска нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Краматорске

Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате обстрела три человека получили ранения.

На месте происшествия работают все соответствующие экстренные службы, идет ликвидация последствий удара и уточнение информации о пострадавших.

Напомним, в ночь на 16 июня РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 132 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.