Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 июня РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 132 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 114 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 16 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 8 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 16 июня российские войска атаковали беспилотниками город Балаклея Харьковской области. Пострадали восемь человек, в том числе два ребенка.