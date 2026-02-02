Біля Покровська українські дрони врятували військових від полону

Скриншот із відео

Під час штурму спостережного пункту біля Покровська чотирьох українських військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ, передає RegioNews.

Групу противника, яка супроводжувала українських воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.

Після чого на допомогу миттєво вилетіли ударні дрони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало ворога й відволікло його увагу. Українським військовим вдалося вирватися з полону, тоді як російські солдати намагалися сховатися в кущах і траншеях.

За кілька хвилин по групі противника відпрацювало понад 10 ударних дронів, у результаті особовий склад ворога був знищений.

