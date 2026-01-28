Армія РФ практично повністю контролює Мирноград на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни розгорнули в Мирнограді свою артилерію та штаби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на УП.

За даними видання, наразі Сили оборони утримують позиції на півночі Мирнограда й намагаються не випустити противника з міста.

"Бої наразі йдуть на півночі Мирнограда – у районі залізничного депо, та на півночі сусіднього села Світлого", – зазначив у коментарі співрозмовник видання.

Нагадаємо, на початку січня Сирський заявив, що Сили оборони досі контролюють частини Покровська та Мирнограду. За його словами, українські підрозділи тримають активну оборону в Мирнограді.