Армія РФ практично повністю контролює Мирноград на Донеччині
Росіяни розгорнули в Мирнограді свою артилерію та штаби
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на УП.
За даними видання, наразі Сили оборони утримують позиції на півночі Мирнограда й намагаються не випустити противника з міста.
"Бої наразі йдуть на півночі Мирнограда – у районі залізничного депо, та на півночі сусіднього села Світлого", – зазначив у коментарі співрозмовник видання.
Нагадаємо, на початку січня Сирський заявив, що Сили оборони досі контролюють частини Покровська та Мирнограду. За його словами, українські підрозділи тримають активну оборону в Мирнограді.
