16 января 2026, 20:55

Житель Славянская передаёт россиянам координаты ВСУ

16 января 2026, 20:55
Иллюстративное фото
Славянский горрайонный суд Донецкой области признал местного жителя виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В октябре-декабре 2024 года, а также в январе-феврале 2025 года мужчина в мессенджере Telegram посылал другому пользователю информацию о координатах украинских военных в Славянске. Понятно, что он живет в городе, но имеет гражданство РФ.

Координаты ВСУ он посылал гражданину Украины, который находится на временно оккупированной территории и служит командиром второй роты воинской части первой отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса т.н. "Донецкой народной республики".

На суд мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.

госизмена суд Донецкая область
16 января 2026
