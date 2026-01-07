Массированная атака на Кривой Рог: есть раненые
В среду, 7 января, около 16:30 оккупационные войска массированно атаковали Кривой Рог
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
Известно о трех раненых. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
"Еще реактивные шахеды на город. Берегите себя", – отметил в 17:19 чиновник.
В Воздушных силах ВСУ также предупредили о движении беспилотников на город с юга.
Напомним, днем 7 января россияне ударили дроном по громаде на Днепропетровщине. В результате атаки погибла женщина, пострадали три человека.
