Россияне ударили по двум портам Одесщины: повреждена инфраструктура, есть жертвы
Днем 7 января российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Одесщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Предварительно, один человек погиб. Еще пятеро пострадали, им оказывается необходимая медпомощь.
Из-за атаки россиян повреждена припортовая инфраструктура, административное здание, грузовой транспорт и контейнеры.
На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия российских ударов.
Напомним, 7 января около 16:30 оккупационные войска массированно атаковали Кривой Рог. Известно о трех раненых.
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Черниговщине автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся: 9 пострадавших
08 января 2026, 00:12"У меня есть внимание мужчин": певица Елена Тополя рассказала, готова ли она к новым отношениям после развода
07 января 2026, 19:45На Черниговщине раскрыли схему на горючем для военной техники: злоумышленники заработали почти полмиллиона
07 января 2026, 19:20Повалил на землю и "добил" топором: на Днепропетровщине парень жестоко расправился с отчимом
07 января 2026, 18:50Будет подорожать: как изменятся цены на кофе в 2026 году
07 января 2026, 18:30Ценники будут расти: эксперты рассказали, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине в 2026 году
07 января 2026, 18:00Массированная атака на Кривой Рог: есть раненые
07 января 2026, 17:25Россияне атаковали дроном микроавтобус на Запорожье: раненый мужчина
07 января 2026, 16:52Зеленский рассказал, чем будет заниматься Буданов в должности главы Офиса президента
07 января 2026, 16:23
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »