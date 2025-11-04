Фото: поліція

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Ворог вбив двох людей – у Добропіллі та Сіверську.

Ще двоє осіб за добу дістали поранення – у Райгородку та Яровій.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3724 загиблих і 8410 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, в ніч на 4 листопада російські військові атакували ракетою та дронами Дніпропетровщину – понівечена інфраструктура. Загинула жінка, 11 людей постраждали.