Сили оборони не дали росіянам перерізати важливу дорогу на Донеччині
Українські військові зупинили росіян на півночі Покровська та не дали їм перерізати важливу дорогу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як зазначається, Сили оборони продовжують операцію із зачистки Покровська від росіян. Зокрема українські підрозділи зупинили просування ворога на півночі міста та не допустили перерізання важливої дороги.
У той же час ситуація в Мирнограді залишається напруженою, але контрольованою.
Нагадаємо, на днях прикордонники показала кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів. У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти.
