16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
03 листопада 2025, 17:55

Сили оборони не дали росіянам перерізати важливу дорогу на Донеччині

03 листопада 2025, 17:55
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українські військові зупинили росіян на півночі Покровська та не дали їм перерізати важливу дорогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначається, Сили оборони продовжують операцію із зачистки Покровська від росіян. Зокрема українські підрозділи зупинили просування ворога на півночі міста та не допустили перерізання важливої дороги.

У той же час ситуація в Мирнограді залишається напруженою, але контрольованою.

Нагадаємо, на днях прикордонники показала кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів. У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти.

