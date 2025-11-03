Сили оборони не дали росіянам перерізати важливу дорогу на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські військові зупинили росіян на півночі Покровська та не дали їм перерізати важливу дорогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначається, Сили оборони продовжують операцію із зачистки Покровська від росіян. Зокрема українські підрозділи зупинили просування ворога на півночі міста та не допустили перерізання важливої дороги.

У той же час ситуація в Мирнограді залишається напруженою, але контрольованою.

Нагадаємо, на днях прикордонники показала кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів. У знищених окупантів виявлено російські та білоруські паспорти.