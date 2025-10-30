Українські прикордонники знищили 2 танки і "Град" окупантів на Донеччині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, українські прикордонники знищили 2 ворожі танки, "Град", а також близько 50 російських загарбників.

Крім того, прикордонники успішно відпрацьовують по ворожій логістиці, що погіршує ситуацію для окупантів.

Раніше стало відомо, скільки військ РФ задіяла для оточення Покровської агломерації на Донеччині. Йдеться про 11 тисяч військовослужбовців.