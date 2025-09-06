Росіяни обстріляли Краматорськ: є пошкодження та поранений
В суботу, 6 вересня, російська армія атакувала Краматорську громаду
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
О 9:00 ворожий дрон "Італмас" завдав удару по приватному сектору – пошкоджені щонайменше два житлові будинки.
У цей же час FPV-дрон з ПГ-7 атакував автівку у приватному секторі. Постраждав 72-річний чоловік, його госпіталізували.
О 12:45 окупанти обстріляли одне з селищ громади. Наслідки удару уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російська армія атакувала Україну 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила або подавила 68 ворожих дронів.
