Фото: Гончаренко

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

О 9:00 ворожий дрон "Італмас" завдав удару по приватному сектору – пошкоджені щонайменше два житлові будинки.

У цей же час FPV-дрон з ПГ-7 атакував автівку у приватному секторі. Постраждав 72-річний чоловік, його госпіталізували.

О 12:45 окупанти обстріляли одне з селищ громади. Наслідки удару уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російська армія атакувала Україну 91-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила або подавила 68 ворожих дронів.