Росіяни обстріляли залізницю на Донеччині: знеструмлена ділянка, поїзди затримуються
Вранці 6 вересня російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині
Про це передає RegioNews із посиланням на АТ "Укрзалізниця".
Внаслідок удару пошкоджена й знеструмлена ділянку перед Слов’янськом. Через це можливі затримки приміських і далекоглядних поїздів.
Для найближчих рейсів краматорського напрямку залізничники планують використовувати резервні тепловози та автобуси на окремих ділянках.
Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та строки відновлення. В "Укрзалізниці" запевнили, що пасажирів довезуть до місць призначення.
Нагадаємо, російські війська вночі 3 вересня атакували Кіровоградську область. Через обстріл була пошкоджена залізнична інфраструктура.
