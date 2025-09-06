16:29  05 вересня
У Дніпрі масштабна пожежа: вогонь видно з різних частин міста
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
10:43  05 вересня
На Рівненщині чоловік викликав поліцію через "викрадені" наркотики
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2025, 09:31

Росіяни обстріляли залізницю на Донеччині: знеструмлена ділянка, поїзди затримуються

06 вересня 2025, 09:31
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Вранці 6 вересня російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині

Про це передає RegioNews із посиланням на АТ "Укрзалізниця".

Внаслідок удару пошкоджена й знеструмлена ділянку перед Слов’янськом. Через це можливі затримки приміських і далекоглядних поїздів.

Для найближчих рейсів краматорського напрямку залізничники планують використовувати резервні тепловози та автобуси на окремих ділянках.

Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та строки відновлення. В "Укрзалізниці" запевнили, що пасажирів довезуть до місць призначення.

Нагадаємо, російські війська вночі 3 вересня атакували Кіровоградську область. Через обстріл була пошкоджена залізнична інфраструктура.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна поїзд залізниця обстріли інфраструктура Донецька область
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Смертельна ДТП в Одесі: загинув пішохід, постраждали пасажири авто
06 вересня 2025, 11:50
Росія з початку вересня скинула на Україну 900 КАБів, – Зеленський
06 вересня 2025, 11:26
На Дніпропетровщині з-під завалів зруйнованого КАБом будинку дістали тіла трьох загиблих
06 вересня 2025, 10:46
Сили ППО вночі знешкодили 68 російських дронів
06 вересня 2025, 10:15
Співачка Наталія Могілевська зізналась, як заробляє гроші її донька
06 вересня 2025, 00:00
Індекс борщу: як популярна страва українців подорожчала
05 вересня 2025, 23:45
Нічого не допомагає: Кирило Ганін зізнався, що його дратує Настя Ткаченко
05 вересня 2025, 23:30
Ігорина Горова розсекретила, куди відправиться вчитися її з Потапом син
05 вересня 2025, 23:15
Чи будуть в Україні зростати ціни на хліб: як вплине ситуація з бороштом
05 вересня 2025, 23:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »