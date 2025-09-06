Фото: pixabay

Про це передає RegioNews із посиланням на АТ "Укрзалізниця".

Внаслідок удару пошкоджена й знеструмлена ділянку перед Слов’янськом. Через це можливі затримки приміських і далекоглядних поїздів.

Для найближчих рейсів краматорського напрямку залізничники планують використовувати резервні тепловози та автобуси на окремих ділянках.

Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та строки відновлення. В "Укрзалізниці" запевнили, що пасажирів довезуть до місць призначення.

Нагадаємо, російські війська вночі 3 вересня атакували Кіровоградську область. Через обстріл була пошкоджена залізнична інфраструктура.