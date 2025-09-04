Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Донецькій області в громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, перебувають близько 17 тисяч цивільних, серед них – 34 дитини

Про це повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Посадовець уточнив, що до зони активних бойових дій в області віднесені 18 громад регіону.

За його словами, з підконтрольної українській владі частини області вже евакуювали понад 1 млн 290 тис. людей, серед них – понад 197 тис. дітей та майже 47 тис. людей з інвалідністю.

За останній тиждень виїхали ще 1830 жителів, серед них 309 дітей.

Загалом на підконтрольній Україні території Донеччини залишаються близько 216 тис. цивільних, із них приблизно 16 тис. дітей.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали активно переміщувати техніку. На думку аналітиків ISW, армія РФ змінила пріоритет – спробують повністю захопити Донеччину.