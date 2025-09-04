08:13  04 вересня
04 вересня 2025, 10:09

На Донеччині затримали агента ФСБ, який допомагав росіянам готувати наступ на Костянтинівку

04 вересня 2025, 10:09
Фото: СБУ
Військова контррозвідка СБУ затримала на Донеччині ще одного російського агента, який допомагав планувати наступи ворога на позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Головним завданням агента був збір і передача координат українських військ, які стримують численні атаки окупантів і завдають їм контрударів.

Отримані дані росіяни планували використати для ударів дронами "рубікон", щоб пробити "коридори" для своїх штурмових груп у напрямку Костянтинівки.

Агентом виявився 39-річний інженер-технолог місцевого підприємства, який самостійно шукав контакт із російськими спецслужбами у Телеграм-каналах.

За інструкцією росіян агент обходив прифронтову зону, відстежував позиції українських військових і відмічав їхні локації на гугл-картах. Його цікавили насамперед далекобійні артилерійські батареї ЗСУ та запасні командні пункти передових підрозділів Нацгвардії.

Для конспірації чоловік користувався трьома різними смартфонами: один для зйомки координат, інші – для зв’язку з куратором у закритому чаті.

Контррозвідка СБУ викрила й затримала агента, а також вжила заходів, щоб захистити позиції українських сил від загрози.

Агенту ФСБ оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про затримання ще двох агентів російської воєнної розвідки, які працювали над коригуванням повітряних ударів по Україні. Їхнім основним завданням було виявлення об’єктів Сил оборони та передача координат окупантам для планування нових атак.

