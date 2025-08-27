Фото: ДСНС

Ввечері 25 серпня рятувальники дістали тіло чоловіка з озера Ріпне у Слов’янську Донецької області

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

За допомогою човна тіло підняли з води та передали правоохоронцям. Загиблим виявився 78-річний місцевий мешканець.

Рятувальники нагадують, що на Донеччині немає офіційно облаштованих місць для купання, однак люди й далі ігнорують правила безпеки. Від початку року у водоймах області загинули вже семеро людей.

Нагадаємо, вдень 24 серпня у Миколаєві під час пошукової операції в річці Південний Буг знайшли тіло 15-річного підлітка, який зник під час купання двома днями раніше.