Росіяни вдарили по пожежній частині на Донеччині: наслідки
Ввечері 22 серпня російські окупанти вдарили по пожежно-рятувальній частині у Добропіллі Донецької області
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок обстрілу пошкоджена будівлю підрозділу ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав, техніка – ціла.
Вибуховою хвилею деформовані ворота, вибито скління, пошкоджені двері та стелю.
"Ворог продовжує цілеспрямовано обстрілювати рятувальників", – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у ніч на 23 серпня російська армія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 36 ворожих дронів.
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
На Харківщині бізнес підтримують на шляху до енергонезалежності
23 серпня 2025, 15:20Росія прагне продовжувати війну, щоб збільшити площу окупованих територій, – Стубб
23 серпня 2025, 14:48Зв’язали й пограбували: на Харківщині в квартиру матері військового увірвалися нападники
23 серпня 2025, 14:27На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
23 серпня 2025, 13:54На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
23 серпня 2025, 12:54Уламки ворожого безпілотника впали поблизу багатоповерхівки у Києві: в поліції показали фото
23 серпня 2025, 12:20Келлог їде до України: мета візиту
23 серпня 2025, 11:51Під час повернення з бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29
23 серпня 2025, 11:26Сили ППО вночі ліквідували 36 із 49 ворожих безпілотників
23 серпня 2025, 10:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі блоги »